Inwoners Machelen: "Vilvoorde heeft ons niets te bieden"

Hoe reageren ze in Machelen op het idee van Bonte om te fuseren met Vilvoorde? Bij het gemeentebestuur was vandaag niemand bereikbaar voor commentaar, maar de Machelaars zijn duidelijk. Zij zien een fusie niet zitten.

In zijn betoog om te fuseren met Machelen zei Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) al dat het psychologisch moeilijk wordt de inwoners van Machelen te overtuigen om te fuseren. De reacties van de Machelaren die wij spraken, geven Bonte gelijk. "Wij hebben een burgemeester, dat de burgemeester van Vilvoorde maar daar blijft. Wij blijven Machelen en hebben geen zaken met Vilvoorde. Bonte moet zich ook altijd moeien. Dat is alles wat ik daarover te zeggen heb", aldus een inwoner.

Sommige inwoners stellen zich dan weer vragen bij de echte beweegredenen van een mogelijke fusie. "Ik denk dat Machelen heel wat industrie heeft. De luchthaven, een stuk van Brucargo. Ik vermoed toch dat Machelen welvarender is dan Vilvoorde", zegt Gerda Van Ceulenbroeck. " De stad Vilvoorde gaat ons niet echt veel bijbrengen. Onze gemeenschap hier in Machelen-Diegem zit redelijk goed, laat het ons alstublieft zo houden."

Hetzelfde geluid horen we bij Eric Verhulst. "Financieel is Machelen een zeer welvarende gemeente. Ik zie niet in wat de meerwaarde van Vilvoorde bij Machelen-Diegem kan zijn. Een fusie zou vooral een goede zaak voor Vilvoorde zijn, maar omgekeerd niet."