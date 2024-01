Inwoners Vlaamse Rand ergeren zich blauw aan hondenpoep op straat

Hondenpoep is een grote ergernis in de Vlaamse Rand. Dat blijkt uit de bevraging van het Agentschap Binnenlands Bestuur die om de drie jaar peilt naar de tevredenheid van de Vlaming. Gemiddeld ergert in Vlaandern 16 procent zich aan hondenpoep, met uitschieters aan de Vlaamse kust én in de Vlaamse Rand. Vooral in Wemmel en Drogenbos geven inwoners aan last te hebben van hondenpoep.