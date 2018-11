Ish Ait Hamou debuteert met KLEM op Kortfilmfestival van Leuven

Filmliefhebbers kunnen vanaf 1 december weer hun hartje ophalen tijdens het Leuvense kortfilmfestival. Acht dagen lang worden er meer dan 230 kortfilms getoond in Cinema Zed. Eén van de paradepaartjes dit jaar is de debuutfilm van choreograaf Ish Ait Hamou uit Vilvoorde. Zijn kortfilm KLEM gaat in Leuven in première.

Met Klem waagt choreograaf Ish Ait Hamou zich voor het eerst in de filmwereld. De kortfilm met in de hoofdrollen Veerle Dobbelaere en Nasrdin Dchar draait rond een schijnbaar banaal gesprek op de trein.

"Het verhaal gaat eigenlijk Els en Soulaymen, een chirurg en een Palestijnse vluchteling, die elkaar ontmoeten op de trein en een gesprek aangaan. Ik denk dat de rode draad in al mijn verhalen een beetje de intermenselijke relatie is. Ik vind zo'n relaties interessant. Hoe gaan we met elkaar om en hoe communiceren we met elkaar? Wat gebeurt er als je twee mensen in dezelfde ruimte zet? Wat kan er allemaal gebeuren?," zegt Vilvoordenaar Ish Ait Hamou.

Op 1 december opent het festival officieel met de première van Klem. Maar van zenuwen heeft de kersverse regisseur nog geen last.

"Ik ga gewoon proberen te genieten. En met mijn familie en mijn vrienden en de collega's die het samen hebben gemaakt want ik hoop dat zij er ook trots op zijn. Proberen te genieten. Proberen te eten van de popcorn terwijl je kijkt,' besluit Ish Ait Hamou.