Jaar na faillissement Makro: “Herbestemming moet meerwaarde zijn voor decennia”

Het is morgen een jaar geleden dat de werknemers van Makro te horen kregen dat de winkelketen failliet werd verklaard. Een jaar later staan zowel de winkels in Machelen als Sint-Pieters-Leeuw leeg. "Halfweg 2025 hakken we de knoop door over wat er komt op de site, maar een winkelcentrum zien we liever niet", zegt burgemeester Jan Desmeth.