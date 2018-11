Jade helpt bij revalidatie in Inkendaal

In het revalidatieziekenhuis Inkendaal in Vlezenbeek, deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw, helpt Jade bij de revalidatie van patiënten. Jade is een hippotherapiepaard dat het ziekenhuis kon aankopen dankzij Music for Life.

Het team van Inkendaal is erg opgezet met de komst van Jade. Het paard wordt ingezet voor hippotherapie, een vorm van bewegingstherapie die wordt gebruikt bij mensen die bijvoorbeeld een hersenaandoening hebben en kampen met verlamming. “Maar hippotherapie is niet alleen een kwestie van fysieke hulp. Ook het sociaal contact tussen het paard en de patiënt is erg belangrijk”, vertelt Hilde Van Laethem van Inkendaal. “Patiënten leren samen met Jade weer spierspanning opbouwen en vertrouwen krijgen in hun bewegingen.” Inkendaal kon het bijzondere paard kopen dankzij de opbrengsten van de Music for Life-actie van Studio Brussel.



Een reportage over Jade zie je vanavond in het nieuws op RINGtv.