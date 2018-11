Jarrik beste jonge ijsmaker van het land

Jarrik Vermeylen, zaakvoerder van Rococo Gelateria in Sterrebeek, een deelgemeente van Zaventem, is verkozen tot beste jonge ijsbereider van het land. Jarrik, 29 jaar, overtuigde op het Belgisch kampioenschap de jury met een ijs op basis van een heel typisch streekproduct van bij ons: lambiekbier.

Dankzij zijn titel mag Jarrik volgend jaar de Belgische eer verdedigen op het Europees kampioenschap in het Italiaanse Firenze. De jongeman baat sinds vorig jaar Rococò Gelateria uit in Sterrebeek. “Ik kom uit Leuven en zag daar de voorbije jaren heel wat ijssalons de deuren openen en raakte op die manier in de ban van ijs. Ik ben dan naar Milaan getrokken om leren ijs te maken. Het is een passie die ik niet meer kan loslaten,” zegt Jarrik.



Tijdens het BK Gelato verraste Jarrik de jury met zijn spicy raspberry Lambic. Een ijs op basis van frambozenlambiekbier van Cantillon uit Anderlecht. “Afgelopen zomer probeerde ik bierijs uit op het BXLBeerFest. Dat bleek een succes. Ik heb er dan één gemaakt op basis van één van de populairdere bieren tijdens dat festival,” zegt Jarrik.



Straks trekt Jarrik naar het EK Gelato in Firenze. “De punten van de jury telt maar voor de helft mee. De bezoekers hebben de andere punten in handen. Hen moet ik proberen te overtuigen,” besluit Jarrik.