Jeugdbewegingen uit Asse geëvacueerd door hevige regenval

De hevige regenval in het zuiden van ons land heeft ook gevolgen voor enkele jeugdbewegingen uit Asse. De scouts van Zellik braken hun kamp af en keerden gisteren al terug, de scouts van Asse werden geëvacueerd van hun kampterrein en brachten de nacht door in sportloodsen in Philippeville.

De scouts van Zellik werden geëvacueerd omdat hun kampterrein in Rochefort helemaal onder water gelopen was. “Ze konden schuilen in een gemeentelijke zaal. Omdat de situatie nog zou verslechteren, is hun kamp vervroegd geëindigd”, meldt de jeugddienst van Asse. “Ze werden opgehaald door onze gemeentebus en intussen zijn alle kinderen terug thuis.”

Ook de scouts van Asse zijn getroffen door de regenval. “We hebben besloten om al onze leden te evacueren naar sportloodsen in de buurt”, meldt de scoutsleiding via sociale media. “De kinderen stellen het goed en wij worden ondersteund door de gemeente van Philippeville. Het eten wordt voorzien door onze fourage.” De jeugddienst van Asse meldt dat de scoutsgroep snel naar hun kampterrein hoopt terug te keren. Het terrein is niet overstroomd, maar wel heel modderig.

De Chiro en KSA van Walfergem zijn op dit moment hun kamp aan het opbouwen in Limburg. “Ondanks de vele regen houden ze de moed erin. Chiro Zellik vertrekt omwille van code rood in Luik een dag later op voorkamp”, aldus nog de jeugddienst van Asse. Chiro Tijl uit Zemst besloot gisteren, na amper één kampdag, terug naar huis te keren. Chirojongens Klaas uit Steenhuffel hebben meer geluk. Hun kampterrein ligt op een berg. “Het terrein is een grote modderpoel, maar het water glijdt naar beneden”, klinkt het. “We organiseren onze activiteiten voorlopig in de tenten.”

Kampvoorbereiding

Ook de jeugdbewegingen die de komende dagen op kamp vertrekken, houden de situatie in het oog. De Chirojongens Eversheim uit Meise zijn ondertussen op zoek naar een alternatief. “Ons kampterrein in Tenneville, in de provincie Luxemburg, ligt naast de Ourthe en is volledig ondergelopen”, vertelt hoofdleider Evert Van Campenhout. “Onze leden komen pas zondag, maar in normale omstandigheden zouden we onze tenten nu al opzetten en het kamp voorbereiden. We hopen alsnog op een fantastisch kamp, desnoods op een andere locatie.” Ook de Chiromeisjes Eversheim moeten door het noodweer hun voorkamp inkorten. “De kampweide in de buurt van Libramont is hoger gelegen, maar de leiding wacht op beter weer om de tenten op te zetten”, aldus volwassen begeleidsters Sylvia en Ilse Brouwers. Ook Chiro Westrode, de Scouts van Brixius en de Chiro van Meise stellen het vertrek uit.