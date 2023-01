Jeugdhuizen in Opwijk, Lot en Buizingen krijgen ongewenst bezoek

De jeugdhuizen van Buizingen, Lot en Opwijk waren de voorbije dagen het doelwit van inbrekers. Of er een link is tussen de feiten moet verder onderzoek uitwijzen.

Afgelopen weekend werd in Buizingen ingebroken in Jeugdhuis Eenders. “De eerste indrukken vertellen ons dat de dieven alleszins geen amateurs zijn of toch goede kennis van zaken hebben. We manen bij deze dan ook alle zaken, café's en restaurants aan om alert te zijn”, laat het jeugdhuis weten via sociale media. “Heb je dit weekend verdachte dingen opgemerkt in de buurt van het jeugdhuis? Neem dan contact op met ons of de politie.”

De voorbije dagen waren ook Jeugdhuis Nijdrop in Opwijk en Jeugdhuis ’t Vraagteken in Lot het doelwit van inbrekers. Op de camerabeelden van beide jeugdhuizen vallen gelijkaardige zaken op. Zo kregen ze allebei rond 7 uur ’s ochtends ongewenst bezoek van een persoon die werkkledij droeg. In Lot sloeg de dader ook toe in de aanpalende chirolokalen. De buit van de dader of daders gaat van cash geld tot mengpanelen. De voorbije dagen werden ook al verschillende Oost-Vlaamse jeugdhuizen het slachtoffer van inbraken.