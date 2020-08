Jeugdrenners rijden laatste wedstrijd op Elewijtse wielerpiste

De laatste rondjes op wielerpiste Den Reggel in Elewijt lijken gereden. De beherende club vzw Steun der Jonge Renners organiseerde gisteren de laatste meeting voor jeugdrenners op de vervallen wielerbaan. Begin volgend jaar zal de piste waarschijnlijk afgebroken worden. Er zijn nog geen concrete plannen voor een nieuwe wielerpiste in Zemst.

Wielerpiste Den Reggel werd in 1992 geopend door wielerlegende Eddy Merckx en zesdaagsekoning Patrick Sercu, maar ondertussen is ze volledig afgeleefd. “28 jaar is eigenlijk niet zo oud, maar de piste is de eerste die aangelegd werd na de Tweede Wereldoorlog”, vertelt Luu Merckx, de voorzitter van wielerclub Steun der Jonge Renners. “Nadien werden de wielerbanen aangelegd met beter materiaal en meer kennis. Deze piste renoveren zou bijna even duur zijn als een nieuwe bouwen.”

De Zemste wielerclub Steun der Jonge Renners organiseert trainingen, opleidingen en wedstrijden voor de jeugdrenners op de wielerbaan. In het verleden waren er ook grotere koersen. “Eén van de hoogtepunten was een wedstrijd met Frank Vandenbroucke, enkele maanden voor zijn overlijden. Dat lokte veel toeschouwers”, blikt Merckx terug. “Maar ook andere bekende namen zoals Iljo Keisse, Etienne De Wilde en zelfs internationale toppers zoals Sean Kelly, Matthew Gillmore en Mark Cavendisch hebben hier rondjes gereden.”

Nieuwe wielerbaan

Sportsite Den Dries krijgt binnenkort een make-over. Voor een nieuwe piste is er geen plaats. De wielerclub hoopt dat de gemeente op een andere locatie een piste zal bouwen, maar momenteel zijn er nog geen concrete plannen. “Tijdens de coronapandemie worden veel wielerevenementen op de piste gereden, omdat een wedstrijd organiseren op de openbare weg veel moeilijker is door de maatregelen”, benadrukt de voorzitter het belang van de wielerbanen. “ Men mag ook niet vergeten dat baanwielrennen een olympische sport is. Veel renners leren bovendien de basis op de piste, denk maar aan de Britse ex-Tourwinnaar Bradley Wiggins.”

Na het verdwijnen van de piste in Zemst zal de wielerbaan in Affligem de enige overgebleven openluchtpiste zijn in de provincie.