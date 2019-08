Jimmy De Breucker uit Ternat met team vierde op 24 uur van Zolder

Op de 42ste editie van de Eleven Sports 24 hours of Zolder is Jimmy De Breucker uit Ternat met zijn WCB Racing Team by Leipert Motorsport vierde geworden in het algemene klassement en eerste in hun categorie Belcar 3. Onverhoopt, volgens kenners.