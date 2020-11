Jimmy Koppen leidt studiecentrum Open VLD

Koppen was tot voor kort als adviseur aan de slag bij het studiecentrum Albert Maertens, dat instaat voor de inhoudelijke stoffering en de uitwerking van de standpunten van de liberale partij. De Affligemnaar is doctor in de geschiedenis en volgt Thomas Leys op. In 2015 won Koppen de Blauwe Pluim van Affligem voor de vrijheid van het denken.

Thomas Vanwing (directeur communicatie en strategie), Zelfa Madhloum (perswoordvoerder) en Maarten Van Tieghem (directeur beweging) zijn ook nieuw in het directiecomité van Lachaert. Caroline Deiteren werd in mei al aangesteld als kabinetschef.



Foto: Facebook Jimmy Koppen