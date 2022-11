Jo Vally tekent als eerste rouwregister voor Nicole: "Woorden schieten te kort"

“Ik heb haar zeer goed gekend,” zegt Jo Vally bij het binnenkomen in het gemeentehuis. “Ik herinner me de studio die we achteraan in de tuin hadden. Nicole en Hugo kwamen bij mij opnames doen en we vertelden verhalen over vroeger. Vroeger in jaren ’80, toen live on tape nog niet bestond en we altijd met orkest optraden, heb ik Nicole en Hugo heel veel gezien met leeftijdsgenoten.”

Vally vond Nicole & Hugo altijd een uniek koppel: “Ik denk niet dat er zo twee zijn in Vlaanderen die altijd bij elkaar zijn geweest. Het zijn twee schitterende mensen die elkaar nooit hebben gemist, ze waren altijd dag en nacht bij mekaar bij manier van spreken.”

Begrafenis

Jo Vally schreef ook een boodschap in het rouwregister. “Ik heb geschreven dat er te weinig woorden zijn om het verdriet te verwerken. Dat ik Hugo vooral veel sterkte toewens, ook zaterdag met de begrafenis. Ik zal er zeker ook zijn. Ik leef met hen mee.”

Ook Jeannine Willems (66) uit Wemmel kwam het rouwregister tekenen. “Nicole is een lieve dame, heel spontaan," zegt ze. “Ze zeiden altijd heel vriendelijk goeiedag. Het is een groot verlies, ik was echt geschrokken toen ik het bericht hoorde op de radio. Ik had hen nog gezien op de jaarmarkt, ze waren heel content. Ik hoop dat ze nog veel liedjes spelen van hen. Ik hoop dat Hugo zich aan zijn musical kan optrekken en dat hij toch nog buiten komt.

Altijd met twee

Ook burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel) tekende het rouwregister. “Nicole was een echte Wemmelse dame, het was een grote dame, Vlaanderen lag aan haar voeten. En ze was ook ereburger van Wemmel.”

Het rouwregister kan nog volgende week tijdens de normale openingsuren van het gemeentehuis worden getekend. Vrijdag wordt in samenwerking met de begrafenisondernemer om 15 uur een laatste groet georganiseerd in het gemeentehuis. De uitvaartplechtigheid vindt zaterdag om 14 u plaats in het Crematorium in Zemst.