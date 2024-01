Joery en Natasja zijn prins en prinses Carnaval 2024

Overdag speelden de Halse carnavalsgroepen een quiz, ’s avonds stonden praktische proeven op het programma. Zo werden er aardappelen geschild om een toren mee te bouwen, brachten de prinsenparen een act, werd er vlag gehesen en veel meer.

Pas om 2u30 vannacht werd na een stemming duidelijk wie zich prins en prinses Carnaval 2024 mag noemen. “Het was één euforie. We waren overdonderd,” aldus Natasja. “Ik ben recht gesprongen en we hebben elkaar vastgepakt. Het was heel emotioneel”, vervolgt Joery.

Carnaval Halle betekent veel voor de nieuwe prins en prinses. “De sensatie die we meemaken moet je eigenlijk zelf proeven en beleven,” klinkt het. De komende tijd staat Joery en Natasja in elk geval veel te wachten. “Onze agenda zal goed vol staan, Carnaval Halle zal er snel zijn, dus we zullen goed ‘gaas’ mogen geven, denk ik.”