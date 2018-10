Het is een wilde droom van zowat elke Rode-Duivelsfan: een persoonlijke ontmoeting met je idolen. En dat is wat twee fans uit Meise en Kapelle-Op-Den-Bos overkwam. De ene heet – jazeker - Eden en de andere Mariette en het leeftijdsverschil tussen de twee bedraagt… 82 jaar.

De 7-jarige Eden Dumont, een getalenteerd voetballertje uit Meise, en de 89-jarige verwoede Rode-Duivelsfan Mariette Dons uit Kapelle-op-den-Bos beleefden de dag van hun leven. Een meet and greet met Eden Hazard. Als toemaatje kwamen zelfs Simon Mignolet en Vincent Kompany even langs. Mis het verslag van deze bijzondere ontmoeting niet, vanavond in ons nieuws.