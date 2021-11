In het Vilvoordse gehucht Houtem loopt momenteel de prestigieuze groepsexpositie ‘Kunst in de Monnikenhoeve’. Eén van de kunstenaars is Tille Pepermans uit Machelen. De rijzende ster in de kunstwereld roept met haar uiterst gedetailleerd, figuratief tekenwerk haar eigen surrealistische wereld op.

Jonge kunstenares Tille Pepermans stelt surrealistische wereld voor in Monnikenhoeve

De grote schuur van de Monnikenhoeve in Houtem, een geklasseerde vierkantshoeve uit de 13de eeuw, doet tijdelijk dienst als tentoonstellingsruimte. Vijftien lokale, nationale en internationale kunstenaars stellen er hun werk voor. Onder hen doorwinterde waarden als Rik Poot, maar ook aanstormend talent als Tille Pepermans uit Machelen. “Mijn tekeningen zijn gebaseerd op realistische plaatsen. Ik maak heel veel foto’s en die breng ik dan samen in een nieuwe surrealistische wereld”, vertelt Pepermans over haar werken.

‘Kunst in de Monnikenhoeve’ loopt nog elk weekend tot 28 november. De tentoongestelde werken zijn te koop. Een deel van de opbrengst gaat naar lokale erkende armoedeorganisaties. In het Arentshuis in Brugge loopt momenteel ook een solotentoonstelling van Tille Pepermans.