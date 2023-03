Jonge landbouwers over stikstofakkoord: “Te vroeg om al te juichen”

25 is hij. Jonas Lemaire uit Lennik. Jonas staat op het punt om het gemengde melk- vleesvee en akkerbouwbedrijf van zijn ouders over te nemen. Maar de recente heisa rond het stikstofdossier maakt ook voor hem de toekomst erg onzeker. Dat er eindelijk een akkoord is, is dan ook een goede zaak. “Er is perspectief voor jonge landbouwers, maar het blijft afwachten. Er zijn nog heel wat onzekerheden. Het is nog afwachten om te zien of de boeren wel gaan kunnen juichen”, zegt landbouwer Jonas Lemaire. "Het akkoord was heel streng en is dat nog steeds. Het is wachten tot 2025 vooraleer we pas echt zullen weten waar we staan."

Aan stoppen heeft Jonas nooit gedacht. De ligging van de boerderij in Lennik en de impact ervan vallen goed mee. Het feit dat jonge boeren zoals Jonas uitstootrechten kunnen overnemen van collega's die stoppen, juicht de landbouwer uit Lennik wel toe. “Dat lijkt voor ons zeker een goede oplossing, vooral omdat veel landbouwers de komende jaren gaan stoppen en ruimte zullen maken voor jonge landbouwers”, aldus Lemaire.