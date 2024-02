Jonge regiogenoten wagen zich aan Ice Cross in Finland

Ice Cross is een extreme wintersport waarbij deelnemers zo snel mogelijk van een berg schaatsen. De waaghalzen moeten zich staande houden in scherpe bochten en springen over heuvels. In Finland is het parcours 300 meter lang.

Maarten is 20 en wordt 6de bij de junioren en 39ste bij de senioren. Het is voor hem pas zijn tweede race. Arne is 21 en maakt zijn debuut. Hij wordt 14de bij de junioren en 47ste bij de senioren. Beiden zijn lid van de Liedekerkse schaatsclub Xtreme On Ice. De twee dromen ervan om een nationale ploeg op te richten.