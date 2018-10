Jonge slager valt in de prijzen

Op de meat expo in Kortrijk heeft een leerjongen die aan de slag is bij slagerij Vastenavondt in Ternat het gouden mes gewonnen.

Jasper De Marie is sinds kort aan de slag bij slager Vastenavondt in Ternat. Hij schreef zich in voor het Gouden mes op de meat expo in Kortrijk, een wedstrijd voor jonge slagers in opleiding.

Voor de jonge slager een hele opsteker. Ook zijn 'baas', Steven Vastenavondt, is uiteraard tevreden met de trofee: "Een erkenning voor de kwaliteiten van onze leerjongen en een extra motivatie voor jongeren die willen kiezen voor dit mooie beroep."

Het gouden mes en het bijhorende diploma krijgen in ieder geval een ereplaats in de winkel in Ternat.