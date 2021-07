Jongeman krijgt geen celstraf voor aanrijding inbreker

De feiten speelden zich af in de nacht van 24 op 25 augustus 2019. Drie mannen braken in in een bestelwagen die geparkeerd stond in de Batenborg in Beersel. De toen 19-jarige Francisco werd gewekt door het lawaai en snelde naar buiten. De inbrekers sprongen in een wagen met Franse nummerplaat en vluchtten weg. Francisco zette de achtervolging in. “Iets verderop zijn ze gestopt. Twee daders sloegen op de vlucht, de derde liep naar de achterkant van het voertuig”, deed Francisco twee jaar geleden zijn verhaal. “Ik vreesde dat hij een wapen uit de koffer zou halen en raakte in paniek. Ik heb de wagen van de dieven aangetikt en die heeft daarna de dief geraakt.”

Francisco werd opgepakt door politie en voorgeleid voor de onderzoeksrechter voor poging tot moord. “Hij heeft in eerste instantie verklaard dat hij het voertuig heeft aangereden om het te stoppen en nadien de dader om hem te vermoorden”, verduidelijkte het parket van Halle-Vilvoorde toen de aanklacht. Francisco deed naar eigen zeggen die uitspraak door de adrenaline. Uiteindelijk moest de jonge twintiger voor de rechter verschijnen voor ‘slagen en verwondingen met voorbedachte rade aan een onbekend gebleven persoon’. Het parket vorderde een celstraf van vijf maanden met uitstel. De verdediging ging resoluut voor de vrijspraak. De rechter ging in op het pleidooi van de advocaat en sprak Francisco vrij. De drie inbrekers zijn nog steeds niet gevat.