Jongen wagen ingesleurd en bewusteloos geslagen

Een 14-jarige jongen is maandag in Vilvoorde het slachtoffer geworden van zware agressie. De jongen zou door vijf personen een wagen zijn ingesleurd en nadien in het domein Drie Fonteinen afgeranseld zijn totdat hij het bewustzijn verloor.

Toen de vader van de jongen hem 's middags op school wou ophalen, hoorde hij dat de jongen al vertrokken was. Maar in realiteit verstopte de jongen zich in het gebouw omdat hij vreesde opgewacht te worden door mensen die hem bedreigden.

Toen de jongen na een tijdje toch te voet naar huis durfde, zou hij een wagen ingesleurd zijn die naar domein Drie Fonteinen is gereden. Zowel onderweg als in het domein zou de jongen afgeranseld zijn, totdat hij het bewustzijn verloor. De aanvallers lieten de jongen achter in het domein.

De jongen is op eigen kracht thuis geraakt, waarna de ouders hem naar het ziekenhuis hebben gebracht. De ouders dienen ook een klacht in bij de politie, dat een onderzoek is gestart. Het contact dat de jongen heeft met een meisje wiens broer deel uitmaakt van een stadsbende, is volgens de familie de aanleiding voor de zware vorm van agressie.