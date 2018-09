Jongeren die tiener bewusteloos sloegen alweer vrijgelaten

De twee minderjarigen die maandag een jongen uit Zemst bewusteloos sloegen, zijn op vrije voeten omdat er te weinig plaats is in een gesloten instelling. De meerderjarige werd vrijgelaten onder voorwaarden. Burgemeester Hans Bonte reageert verbolgen.

Maandag werd een 14-jarige leerling uit Zemst van TECHNOV in Vilvoorde door jongeren een auto in gesleurd en bewusteloos geslagen in het domein Drie Fonteinen. Gisteren werden drie van de vijf daders geïdentificeerd. Het gaat om tieners van 15, 17 en 19 jaar uit Vilvoorde.

De twee minderjarigen zijn vandaag vrijgelaten wegens plaatsgebrek, tot verbazing van burgemeester Bonte. Hij is naar eigen zeggen 'in alle staten'. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De meederjarige is vrijgelaten onder voorwaarden.

Dat een jeugdrechter zijn werk niet kan doen, vindt Bonte hemeltergend. Hij hoopt dat de Vlaamse regering investeert zodat dergelijke criminaliteit kordaat aangepakt wordt.