Jongeren met geweld afgeperst aan skatepark Overijse

Dinsdagavond werd de politie opnieuw opgeroepen naar aanleiding van een incident. “Het gaat telkens om hetzelfde stramien. Jongeren worden onder druk gezet om hun geld af te geven of het elders te gaan halen en dan af te geven en dat onder bedreiging van geweld. Er zijn slagen uitgedeeld.”

Drie verdachten werden al opgepakt en ondervraagd. “Het is ook niet de eerste keer dat een aantal individuen hiervoor in beeld komen, en ook niet voor het eerst op die locatie. We gaan nu verder op zoek naar bewijzen.” Verbeke roept slachtoffers en getuigen van feiten op om meteen de politie te bellen want nu komen de meldingen vaak te laat binnen.

Er is ook al rond de tafel gezeten met de gemeente om de problematiek kordaat aan te pakken. Het parket voert een gerechtelijk onderzoek.