Jongeren mogen ideeën aanbrengen voor invulling OverKophuis Sint-Pieters-Leeuw

In Jeugdcentrum Laekelinde in Sint-Pieters-Leeuw opent op 1 maart een OverKophuis. “Jongeren tussen 12 en 25 jaar kunnen hier samen ontspannen tijdens een potje kickeren, een wedstrijdje darts en allerlei andere activiteiten. Ze kunnen hier ook gewoon met elkaar komen babbelen in de zetels”, licht schepen van Jeugd An Speeckaert het concept toe. “Waar nodig kunnen de jongeren een beroep doen op professionele ondersteuning van jeugdwerkers of welzijnswerkers.”

In het verleden organiseerde het JAC al sofamomenten in de Laekelinde. Uit een bevraging blijkt dat de Leeuwse jongeren een eigen jeugdhuis willen en voldoende aandacht voor hun welzijn. “Dat combineren we in het OverKophuis”, zegt Speeckaert. De gemeente luistert naar de stem van de jeugd bij de vormgeving van de nieuwe ontmoetingsplaats. “Door hen actief te betrekken, werken zij niet alleen mee aan de verdere uitbouw en invulling van dit concept, maar verstevigen ze ook hun eigen welzijn”, vult schepen van Welzijn Herwig Smeets aan “Samen met leeftijdsgenoten iets creëren en de handen uit de mouwen steken, daar word je toch gelukkiger van.”