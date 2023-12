Jongste inwoners Galmaarden trekken van deur tot deur voor Gosjdiëel

In Galmaarden trokken kinderen vanmorgen opnieuw van deur naar deur voor Gosjdiëel. Dat is een traditie in het Zuidwest-Pajottenland. Kinderen kloppen of bellen aan, begroeten de bewoner met een vrolijke en luide ‘Gosjdiëel’. Vervolgens krijgen de kinderen een cent in een washandje of een zelfgemaakt zakje. Als dank volgt een Gelukkig Nieuwjaar.