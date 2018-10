Jos Pierreux bijzonder blij met Hercule Poirotprijs

Eerder raakte al bekend dat Hallenaar Jos Pierreux de Hercule Poirotprijs krijgt, dat is de prijs voor het beste misdaadverhaal van het jaar. De schrijver is bijzonder blij met de erkenning. Dat zegt hij in een interview met RINGtv.

Pierreux kreeg de prijs voor zijn nieuwste thriller, met als titel 'Niets erger dan spijt'. Volgens de jury is onderscheidt het werk zich door een 'ingenieuze plot, een strak volgehouden klacht tegen het establishment en een opmerkelijke stijlbeheersing'. Na 3 nominaties krijgt Pierreux eindelijk de echte prijs.

"Ongelofelijk, een fatastisch gevoel", aldus de auteur. "Tegelijkertijd ben ik tevreden dat ik de prijs niet eerder gewonnen heb. Ik vind dat het nu het juiste moment is. Het is ook mijn persoonlijkste boek, niet het makkelijkste boek voor sommigen om in te stappen in de reeks, zeker en vast niet, maar het is wel mijn meest persoonlijke boek. Het is vanuit het hart geschreven."

In het boek heeft Jos Pierreux ook de moeilijk strijd voor euthanasie van zijn eigen moeder verwerkt. 75 à 80 % van het boek is autobiografisch. "Ik verpak graag mijn waarheid in leugens", aldus Pierreux. "Ik heb daar dan veel plezier in gehad om dat te doen. Ik ben iemand die mezelf in mijn boeken heel erg blootgeeft."

"Ik heb een heel mooi leven, schrijven is het mooiste beroep dat er is. Ik kan gewoon mijn zin doen en dat is enorm bevrijdend om te kunnen schrijven wat je wil."