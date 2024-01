JOS uit Kapelle-Op-Den-Bos zit in de finale van de Maanrockrally

Josse Vermuyten uit Kapelle-op-den-Bos alias JOS is één van de 9 finalisten van de Maanrockrally. Dat is een wedstrijd voor aanstormend muzikaal talent. Josse studeert songwriting aan de hogeschool PXL in Hasselt.

Josse uit Kapelle-op-den-Bos is volop aan het repeteren voor de finale van de Maanrockrally. 300 bands en artiesten schreven zich in, negen ervan werden door de jury geselecteerd voor de grote finale. Die vindt plaats op 23 en 24 februari in zaal De Club in Mechelen.

“Ik studeer op PXL Music. Daar is het eigenlijk allemaal begonnen voor mij. Daar krijg ik elke week zangles. We overlopen dan ook de nummers die ik maak, maar liedjes schrijven doe ik toch vooral als ik alleen ben. Ik haal mijn inspiratie vooral uit dingen die gebeurd zijn in het verleden. Ik maak muziek om mijn emoties te vertalen, zowel voor mezelf, als voor mijn omgeving. Ik vind ook fijn om die gevoelens te veralgemenen zodat andere mensen zich erin kunnen thuis voelen,” zet Josse.

De drie winnaars van de Maanrockrally krijgen een plekje op het podium tijdens het Maanrockfestival in Mechelen in augustus. Voor Josse zou dat een droom zijn die werkelijkheid wordt.

Maak kennis met Josse in ons nieuws.

Alle info op www.maanrock.be