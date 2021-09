Journalist Michaël Van Droogenbroeck geeft tips over financiële keuzes in nieuw boek

In ‘Investeren in de eerste helft van je leven’ geven VRT-journalist Michaël Van Droogenbroeck uit Overijse en zijn Knack-collega Ewald Pironet tips over financiële keuzes waarmee veel jonge mensen te maken krijgen. Het boek is vorige week verschenen. Bij Standaard Boekhandel staat het meteen op nummer vier in de lijst van best verkochte non-fictieboeken.

Vorig jaar publiceerden Ewald Pironet en Michaël Van Droogenbroeck ‘Investeren in de tweede helft van je leven’. Dat boek richt zich op 45-plussers die wat geld op overschot hebben, maar dat niet gewoon op hun spaarboekje willen zetten. Sinds vorige week ligt ‘Investeren in de eerste helft van je leven’ in de winkelrekken. “Tijdens de eerste helft van je leven moet je talloze financiële beslissingen maken over bijvoorbeeld de aankoop van een woning of pensioensparen”, vertelt Michaël Van Droogenbroeck, “bij zulke keuzes willen we tips geven”.

De auteurs willen de lezer op de eerste plaats laten nadenken over hun uitgaven. “We hebben berekend hoeveel een huisdier kost en merkten dat een voorraadkast erg voordelig kan zijn", geeft Van Droogenbroeck enkele voorbeelden. “Onze grootouders hielden hun uitgaven bij in een huishoudboekje, nu bestaan daar geweldige apps voor. Ik stond bijvoorbeeld versteld over welk bedrag ik maandelijks uitgaf aan broodjes en blikjes cola als lunch.”

‘Investeren in de eerste helft van je leven’ is uitgegeven bij Lannoo.