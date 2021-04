Journalisten zetten beste dansbeentje voor in nieuwe reeks ‘De Dansvloer’

Vanavond start op RINGtv de nieuwe reeks ‘De Dansvloer’. Journalisten Lara Droessaert en Kris Vander Gracht trekken hun dansschoenen aan en leren vier dansstijlen kennen. Na amper drie dagen treden ze op voor een jury in Cultuurcentrum Westrand in Dilbeek.

Afrikaanse dans, disco swing, hedendaagse dans en tango, dat zijn de vier dansstijlen die RINGtv-journalisten Lara Droessaert en Kris Vander Gracht onder de knie moeten krijgen. “In Cultuurcentrum Westrand in Dilbeek bieden onze enthousiaste docenten al jaren verschillende danscursussen aan”, vertelt Lieselotte De Landsheer van Team Kunsten van Cultuurcentrum Westrand. “Tijdens het nieuwe programma ‘De Dansvloer’ kunnen kijkers enkele van die dansen ontdekken.”

Zowel beginners als gevorderden kunnen hun danstechnieken bijschaven in het cultuurcentrum. “Zelf hebben we niet zoveel ervaring, maar je wil voor de jury niet afgaan als een gieter”, zegt Lara. “De grootste uitdaging was de hedendaagse dans, omdat er geen basispassen zijn”, vindt Kris.

Een ervaren danscoach leert Lara en Kris op maandag de dans aan. Amper drie dagen later, op donderdag, staan ze op het podium van Cultuurcentrum Westrand. Een jury oordeelt of ze de dans voldoende onder de knie hebben. Aan het einde van de reeks kan je zelf kiezen welke dans Lara en Kris het beste hebben uitgevoerd. “Door te stemmen kunnen kijkers een cursus hedendaagse of Afrikaanse dans winnen of een duoticket voor een voorstelling van danskunstenaar Alexander Vantournhout”, besluit De Landsheer.

‘De Dansvloer’ is iedere maandag en donderdag te bekijken op RINGtv na de nieuwsuitzending. ​