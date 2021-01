Julienne en 109 andere bewoners van wzc Akapella gevaccineerd: “Hopelijk kan ik mijn achterkleinkind snel zien”

In woonzorgcentrum Akapella in Kapelle-op-den-Bos zijn vandaag 110 bewoners ingeënt tegen het coronavirus. De opluchting is groot, want het woonzorgcentrum werd tijdens de eerste coronagolf zwaar getroffen. “We hebben veel meegemaakt en daarom is de dankbaarheid nu enorm groot”, aldus de directeur.

In woonzorgcentrum Akapella zijn deze voormiddag 110 van de 111 bewoners gevaccineerd. “Ik ben heel gelukkig. Ik hoop dat ik mijn achterkleinkind zo snel mogelijk kan zien, want dat is lang geleden”, reageert bewoonster Julienne Janssens geëmotioneerd meteen na de inenting. Ze wijst naar een foto boven haar bed. “Een raambezoek is niet hetzelfde en met een mondmasker herkent hij me nauwelijks. Ik zou hem zo graag eens vastpakken.”

De bewoners van het woonzorgcentrum kregen op oudjaar te horen dat ze vandaag gevaccineerd zouden worden. “Toen we het nieuws bekend maakten, brak er spontaan applaus uit in het restaurant”, blikt directeur Yves Peleman terug. “Alle bewoners, familieleden en medewerkers hebben hiernaar uitgekeken.”

Bezoekregeling aanhouden

Tijdens de eerste golf moest het woonzorgcentrum op vier weken tijd 23 bewoners afgeven. “We zullen het nooit vergeten. Het heeft heel Akapella getekend”, vertelt directeur Yves Peleman, “maar sinds 1 mei zijn we coronavrij. Vanaf september laten we opnieuw bezoek toe op de kamers, maar enkel onder strikte voorwaarden.” Akapella zal de huidige bezoekregeling nog aanhouden tot eind februari. “Deze eerste stap is een enorme geruststelling. Een grote uitbraak zullen we hier wellicht niet meer meemaken”, klinkt Peleman dankbaar. In februari worden de bewoners voor de tweede keer gevaccineerd. “Vanaf maart hopen we dat ontmoetingen tussen grootouders en kleinkinderen en achterkleinkinderen weer mogelijk zijn”, voegt de directeur nog toe. Julienne kijkt daar alvast naar uit: “ze zorgen hier goed voor mij, maar ik zou graag mijn familie opnieuw bezoeken”.

Nadat alle bewoners hun vaccin gekregen hadden, waren er 22 dosissen over. “We konden zes in plaats van vijf dosissen uit één flesje halen”, verduidelijkt Peleman. “Daarom kunnen we vandaag al beginnen met onze medewerkers te vaccineren.”