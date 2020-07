Kamerlid Kathleen Bury krijgt poederbrief in de bus

Kamerlid Katleen Bury (Vlaams Belang) heeft vandaag een poederbrief in de bus gekregen op haar thuisadres in Dilbeek. De politie onderzoekt de zaak.

Bury vond de brief toen ze vanmiddag haar brievenbus leegmaakte. Het ging om een lange enveloppe die in een kleinere enveloppe zat. Daarin vond Bury een plastic zakje met wit poeder, die meteen de politie belde. Haar kinderen worden tijdelijk elders ongergebracht, Bury zelf moet in quarantaine moet blijven tot er uitsluitsel is over het poeder.

Het Kamerlid sluit niet uit dat er een verband is met haar activiteiten als politica. “Toch is het schrikken. Ik zit in de politiek, maar blijf ver weg van discussies op sociale media en leg mij toe op dossiers rond justitie. Ik heb ook nooit eerder dreigbrieven gehad”, zegt Bury in Het Laatste Nieuws.