Kamp van Steenokkerzeelse scouts ontruimd in Saint-Aubain

De scouts van Sint-Lutgardis van Steenokkerzeel hebben gisteren in Saint-Aubain in de provincie Namen in allerijl hun kamp moeten ontruimen. Iedereen is ongedeerd maar de 40 kinderen en leiders zagen hun kampterrein door de hevige regenval compleet overspoeld worden.

“Het riviertje vlak bij de kampplaats is uit haar oevers getreden en vanaf dan ging het heel snel. In geen tijd stond er tot 30 centimeter water in alle tenten”, vertelt burgemeester van Steenokkerzeel Kurt Ryon. “De gemeente gaat nu bekijken of we de jongeren nog een alternatief kunnen bieden.”