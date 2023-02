Kampenhout Witlooft! zet witte goud in de kijker

In De Krop in Kampenhout vond gisteren de eerste editie van Kampenhout Witlooft! plaats. Heel het weekend stond in het teken van het witte goud. “Het draait voornamelijk rond eten, want daar lok je toch vooral de mensen mee”, zegt schepen van Landbouw Edith Grauwels. “Pannenkoeken met witloof, brood met witloof, je kan het hier allemaal proeven. Maar mensen kunnen ook zelf witloof langen en kruis en er is zelfs een wandeltocht met de witloofstappers.”

Zo willen Kampenhout de groente een zetje geven, want ook in Kampenhout is witloof niet meer even populair als vroeger. In de jaren ’80 at de Belg gemiddeld 7 kilogram witloof per jaar, vandaag is dat er nog maar 3. Ook De Anjelier, de lokale toneelkring, droeg z'n steentje bij met een toneelstuk over witloof.