Kampenhout zoekt met inwoners naar oplossingen om Haachtsesteenweg veiliger te maken

Op 30 januari organiseert Kampenhout een open verkeerscommissie over de Haachtsesteenweg waarop alle inwoners zijn uitgenodigd. Via de website van de gemeente kunnen inwoners vragen indienen.

“We zien het aantal ongevallen met lichamelijk letsel op de Haachtsesteenweg de voorbije maanden toenemen”, verduidelijkt schepen van Mobiliteit Stefan Imbrechts. “Tussen Kampenhout en Steenokkerzeel gebeurde in 2019 twee dodelijke ongevallen.” De gemeente rekent niet enkel op de samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer en de politiezone Kastze om oplossingen te vinden. “We willen in dialoog gaan met onze inwoners om de verkeersveiligheid in onze gemeente te verbeteren, zowel op korte als op lange termijn.”