Kan Open VLD terugslaan in Dilbeek?

In Dilbeek is de grote vraag of Open VLD kan terugslaan nadat de liberalen zes jaar geleden in de oppositie belandden. Lijsttrekker Luc Deleu stak z’n ambitie om burgemeester te worden de voorbije weken niet onder stoelen of banken. Maar ook Willy Segers van N-VA ziet een tweede termijn wel zitten.