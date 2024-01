Kans op gladheid tijdens de ochtendspits tot vanmiddag

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) raadt weggebruikers aan om al zeker tot vanmiddag erg voorzichtig te zijn als ze het fietspad of de baan opgaan. Momenteel heeft de winterse neerslagzone ons land verlaten maar in de loop van de ochtend verwacht het KMI neerslag in het noordwesten van het land.