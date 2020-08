Kapelle-op-den-Bos: zwaar getroffen tijdens eerste golf, nu dapper strijdend tegen het virus

139. Dat is het aantal bevestigde besmettingen in Kapelle-op-den-Bos volgens de cijfers van Sciensano. Het zijn allemaal besmettingen uit de eerste golf, want tijdens deze tweede golf vecht de gemeente dapper tegen het virus. De laatste besmetting dateert al van 15 mei. “Het is een landelijke gemeente, er zijn geen activiteiten en nergens opstopping van bevolking. De markt is helemaal niet druk en alles is er netjes geregeld. Ook het zwembad is pico bello in orde, je kan veilig gaan zwemmen”, probeert een Kapellenaar het lage aantal besmettingen te verklaren.

Tijdens de eerste golf behoorde Kapelle-op-den-Bos tot de zwaarst getroffen gemeenten van Vlaanderen. Vooral in de woonzorgcentra sloeg het virus hard toe. In Akapella raakten zo’n 60 bewoners besmet, 23 van hen overleefden het virus niet. “We hebben toen heel snel maatregelen genomen, maar in de woonzorgcentra was het toen al te laat. Ik denk dat we ons lessen getrokken hebben uit de eerste golf. We volgen alle cijfers van dichtbij op, overleggen met buurgemeenten, politie, woonzorgcentra en hogere overheden. We doen er alles aan om niet opnieuw in de val te trappen”, zegt waarnemend burgemeester Lena Ghysels (N-VA).

Kapelle-op-den-Bos is één van de zes gemeenten in onze regio die tijdens de tweede golf nog geen besmetting heeft gehad. Vijf daarvan in het Pajottenland, Kapelle-op-den-Bos lijkt op een eiland te liggen met rondom gemeenten met wel besmettingen. “We hopen dat de nul op de kaart blijft staan. Onze inwoners volgen heel strikt de maatregelen op. Hoe dat komt? Iedereen kent hier wel iemand die gestorven is door het coronavirus”, besluit Ghysels.