Kasteel Ter Rijst geeft opvallende bouwgeheimen prijs

In het 200 jaar oude kasteel Ter Rijst komen appartementen, 8 kamers voor bed & breakfast, een brasserie en ruimtes voor culturele activiteiten. Tijdens de restauratie van het kasteel zijn werkmannen op enkele opvallende bouwgeheimen gestoten. De eerste zijn de rosetten aan de muren. Die blijken meer dan alleen decoratieve siermedailles te zijn.

“Tijdens de restauratie is gebleken dat je die rosetten er vlotjes kon uitnemen. Als je dat systematisch deed rond het kasteel, kon je het gebruiken als stelling om op het dak te komen. Ik vind het een geniale manier, het is een aangename verrassing om zo’n zaken te ontdekken,” zegt Marcel Vossen, consultant bij Agentschap Natuur en Bos die de restauratie mee in goede banen leidt.

Even ingenieus is het systeem om de zolder te verwarmen. “Ook 200 jaar geleden was er al aandacht voor warmterecuperatie. Achter de schouwmantels zaten luchtkokers, die de warme lucht rondom de kachel naar een verdieping hoger leidde. Daardoor kon men in dit geval de zolder vorstvrij houden,” Vossen.

Maar misschien het best bewaarde geheim: de geheime tussenverdiepingen. “Eerst dachten we dat die niet toegankelijk waren, totdat we de structuur gingen ontmantelen. Dan zijn er zelfs trappen zichtbaar gekomen die naar de ruimtes leiden. De tussenverdiepingen werden vermoedelijk gebruikt om waardevolle zaken of voedsel op te slaan in tijden van oorlog,” besluit Marcel Vossen.