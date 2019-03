KBVB en Golazo gaan Koning Boudewijnstadion renoveren

Golazo is het sportevenementenbedrijf dat de Memorial van Damme organiseert in het Koning Boudewijnstadion. De stad Brussel is akkoord met de plannen, maar wil niet meer kwijt dan dat het om 'een goede oplossing' gaat. Het doelt daarmee op een alternatief voor het Eurostadion dat op parking C in Grimbergen moest komen. Die plannen lijken nu definitief tot het verleden te behoren.

Onder meer de kleedkamers, VIP- en persruimte van het Boudewijnstadion zullen verbouwd worden. Verder wordt het stadion aangepast zodat het voldoet aan de eisen van de Europese voetbalbond en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor dat laatste is een nieuw evacuatieplan nodig, wat gepaard zal gaan met een kleine daling van de capaciteit van het stadion.