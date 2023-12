Kerstboomleverancier: "Ga niet mee in opbod van almaar grotere bomen"

Volgens kerstboomleverancier Inter-Arbo uit Vlezenbeek zijn de twee ongevallen met kerstbomen in Brakel en Oudenaarde ongezien. “Op vier generaties tijd hebben we het nog nooit meegemaakt dat twee kerstbomen sneuvelden in één kerstperiode,” zegt Pierre Demesmaeker van Inter-Arbo in Het Nieuwsblad. Donderdag overleed een vrouw nadat de kerstboom op de markt in Oudenaarde omver viel. Zaterdag gebeurde hetzelfde in Brakel, gelukkig zonder slachtoffers.