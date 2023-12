Kerstmarkt Ossel na vandaalstreek gered door vrijwilligers en sympathisanten

In Merchtem sneden vandalen in de nacht van vrijdag op zaterdag op zestien spankabels van de grote feesttent voor de kerstmarkt in Ossel door. De tent zakte daardoor helemaal in. “Gelukkig zijn klanten van mijn café, vrijwilligers en biljarters diezelfde nacht nog komen helpen om de tent weer op te zetten, “zegt cafébaas Nico Schutz van Café Ossel Star, die ook lid is van het feestcomité Ossel Leeft.

De vandalen moeten hun kans gezien hebben tussen 21u30 en 22u15, toen vrijdagavond even niemand aanwezig was in de feesttent. Spankabels werden doorgesneden en het tentzeil is op zes plaatsen met een mes of een scherp voorwerk bewerkt. Maar tegen 1 uur ’s nachts stond de tent weer recht, net op tijd voor de kerstmarkt van zaterdag. Cafébaas Nico legde een klacht neer bij de politiezone AMOW. “Tegen onbekenden,” zegt hij. “Wie doet nu zoiets? Dit is onbegrijpelijk. Dit was onze zevende kerstmarkt van vrijwilligers en verenigingen die wat leven in Ossel willen brengen.”

De kerstmarkt in telde 20 blokhutjes met drankjes, hapjes, kerstartikelen en streekproducten. Ook de kerstman was van de partij. Het initiatief kon op heel wat publiek rekenen.