Kerststal in abdijkerk geïnspireerd op gemeentehuis van Grimbergen

Ieder jaar is het uitkijken naar de kerststal in de abijdkerk van Grimbergen. Die wordt elk jaar opgebouwd in een bepaald thema. Vaak dienen Grimbergse gebouwen als inspiratie. Ook dit jaar maakte een groep vrijwilligers er een parel van.