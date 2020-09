Een dag na zijn overwinning op het Belgisch kampioenschap wielrennen blikt Dries De Bondt terug. Het dringt nog niet helemaal door bij de renner die lange tijd in Londerzeel woonde, maar De Bondt kijkt al uit naar de komende maanden. “De grote klassiekers rijden in de Belgische kampioenentrui is een jongensdroom die uitkomt.”

Kersvers Belgisch kampioen De Bondt: “Nu sta ik zelf eens in de schoenen van een kampioen”

Een trainingstocht zit er vandaag niet in voor Dries De Bondt. Een dag na zijn overwinning op het BK voelt de renner zich allesbehalve fris. Dries De Bondt moet vaak knechten voor zijn ploeggenoten Mathieu van der Poel en Tim Merlier, maar vandaag krijgt hij zelf veel media-aandacht. “Dat is allemaal nieuw voor mij. Het is leuk om zelf een keer in de schoenen van een kampioen te staan”, lacht De Bondt.

Terwijl De Bondt door verschillende media omschreven wordt als een verrassende Belgische kampioen, geloofde de renner van bij de start in zijn eigen kansen. “Ik was heel hard gebrand op een goede prestatie. Ik was al bezig met dit BK vanaf het parcours bekend gemaakt werd”, aldus de nieuwe Belgische kampioen. “Ik heb twee keer Halle-Ingooigem gewonnen, een wedstrijd die voor een groot deel hetzelfde parcours volgt.”

Bovendien speelde het koersverloop in het voordeel van De Bondt. “We reden weg met een groep van 18, waaronder twee renners van Lotto-Soudal. Toch besliste die ploeg om de achtervolging in het peloton in te zetten”, blikt De Bondt terug. “Dat zijn ingewikkelde situaties waarbij niemand goed weet wat hij moet doen. Daar heb ik handig gebruik van gemaakt.”

De Bondt zal zijn Belgische kampioenentrui showen in de BinckBank Tour, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. “Het is een jongensdroom voor iedere renner om de grote wedstrijden in de driekleur te rijden. Het zal zeker iets met mij doen”, besluit renner van Alpecin-Fenix.