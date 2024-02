Kester-Gooik en Asse-Zellik blijven aan elkaar gewaagd

In de tweede provinciale van het voetbal kreeg Kester-Gooik gisterenavond Asse-Zellik over de vloer. Een topaffiche, want beide ploegen stonden gezamenlijk op de tweede plaats, op vier punten van leider Beersel-Drogenbos. Wie won, deed een mooie stap richting promotie of eindronde.