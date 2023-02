Kester-Gooik profileert zich als voortrekker vrouwenvoetbal: 'Dameswerking telt hier volwaardig mee'

Het damesvoetbal zit in de lift, een boot die voetbalclub Kester-Gooik enkele jaren geleden niet wilde missen. “Het begon jaren geleden onder vrienden, zij hebben samen Strijland opgericht. Drie jaar geleden zijn we gefuseerd met Kester-Gooik. We hebben nu een veel mooiere accommodatie, een synthetisch veld en de club zet volledig in op de dameswerking. We hebben twee damesploegen, die allebei op een tweede plek staan in het klassement. Het aantal speelsters op twee seizoenen is gestegen van 15 naar 42”, zegt coördinator van de dameswerking Lies Defrere.

Ambitieus en familiaal

Bij die dames ook een paar topspeelsters met ervaring op het hoogste niveau, zoals Naomi De Wolf en Lauren Godart. Zij waren vorig seizoen aan de slag bij Eendracht Aalst. “Twee jaar geleden speelde ik hier ook al”, zegt Lauren. “Ik wou echt het plezier terugvinden en dat is hier wel. Het is een erg familiale ploeg en de vrouwenploeg wordt echt betrokken, dus vandaar mijn keuze.” Ook Els Glorieus, ex-speelster van Woluwé, ook een Super League team, is blij met haar keuze. “Het project sprak mij aan. De dameswerking, zowel de eerste als de tweede damesploeg, telt hier volwaardig mee. Dat is iets wat je zelden ziet in het hedendaagse voetbal.”

Het blijft niet alleen bij speelsters, want ook op de bank zit een trainer met ervaring in de Super League. Raymond Loose trainde onder meer de dames van Aalst en Zulte Waregem. “We doen alles stap per stap, maar de ambitie is er zeker. We zijn nog zowel voor de beker als het kampioenschap in de running. Ik begeleid de meisjes en geef raad waar ik kan. Ik wil hen tonen hoe het voetbalwereldje in elkaar zit”, aldus Loose.

Eigen jeugd opleiden

Tegelijkertijd denkt Kester-Gooik ook aan de toekomst. “We willen graag inzetten op het opleiden van eigen jeugd, zo kunnen we zelf topspeelsters afleveren voor de ploegen”, aldus Lies Defrere. “We staan te popelen om het verder uit te bouwen, alleen worden we wat tegengehouden door plaatsgebrek. We beschikken over één veld en dat zit van maandag tot zondag volledig volgeboekt.”