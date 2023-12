In Kieskoorts bundelen we verkiezingsnieuws van de voorbije periode.

- In Grimbergen verlaten gemeenteraadsleden Tom Gaudaen en Manon Bras de Open VLD-fractie. Ook Frederik De Pauw en Dieter Goovaerts verlaten de partij. Samen willen ze volgend jaar met een nieuwe politieke burgerbeweging naar de kiezer te trekken. Ze zien geen toekomst meer bij de Grimbergse liberalen.

- De liberalen in Kampenhout verenigen zich in de nieuwe politieke partij SterK. Het project werd gelanceerd met een mosselfestijn. SterK wil zich losmaken van wat er op nationaal niveau gebeurt en focussen op Kampenhout zelf.

SterK wil een nieuwe politieke wind laten waaien door Kampenhout en organiseert daarvoor een volksbevraging. De partij stelt haar partijprogramma af op de resultaten daarvan.

- In Hoeilaart laat burgemeester Vandenput onderzoeken of er gestemd kan worden vanuit woonzorgcentrum Den Doenberghe. Dat is een voorstel van oppositiepartij cd&v, dat alvast de steun krijgt van de Seniorenraad.