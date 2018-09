Kieskoorts slaat toe: “Hij reed met opzet op mij in”

Het incident deed zich maandagochtend voor. “Ik ging op de hoek van de Godshuisstraat en de Driesstraat naar een dokterspraktijk. Plots kwam Luc Goeman (Pro Meise) aangereden. Hij gaf opzettelijk gas, reed in mijn richting en ik moest opzij springen. Deed ik dat niet, dan was ik aangereden. Daarna heeft hij mij nog toegeroepen: 'volgende keer zijt ge plat',” zegt Heyvaert.

Volgens Luc Goeman is de klacht volledig uit de lucht gegrepen. “Ik ben naar de dokter gegaan en heb Heyvaert gezien, maar ik heb niet gepoogd hem aan te rijden of wat dan ook. Dit is er echt totaal over. Ik heb zelfs geen woord gezegd tegen hem. We zijn inderdaad niet de beste vrienden, maar zoiets doe ik niet,” zegt Goeman. Volgens Pro Meise gedraagt Heyvaert zich zo omdat de partij zijn onfrisse dossiers aan het uitpluizen is. "Een kat in het nauw maakt gekke sprongen," aldus Pro Meise.

Politiecommissaris-kopschef Alain Meerts van de zone KLM bevestigt dat er een klacht is neergelegd, maar kan of wil er verder niet op ingaan. Daarnaast zijn ook een aantal verkiezingsborden van LB+ gesneuveld. Een groot paneel werd neergehaald en kapot geklopt.