Kimeli en Hendrix: toppers én teamsporters

Vorig jaar pakte Robin Hendrix nog zilver op het Belgisch Kampioenschap lange cross. Dit seizoen focust hij echter op de korte cross. Met succes, de Kapellenaar won totnogtoe elke wedstrijd. Ook vandaag, want vol overtuiging loopt hij zonder geduchte tegenstander richting overwinning. Twee weken na de Belgische titel op de 3.000 meter indoor, haalde Hendrix vandaag zijn eerste goud op het Belgisch Kampioenschap Veldlopen.

Een ander verhaal voor Isaac Kimeli. De atleet uit Beersel hoopte dit jaar voor de vierde keer de Belgische titel te pakken en voor de vijfde keer eindwinst te boeken in de CrossCup. Het was echter de Halse coach Tim Moriau die de volgorde op het podium bepaalde, want ook Soufiane Bouchikhi van het Runners’s lab Athletics Team deed het goed vandaag. “Als mijn trainer me in de laatste ronde toeroept dat mijn ploegmaat de CrossCup kan winnen, dan vind ik dat oké,” aldus Kimeli. Hij neemt uiteindelijk vrede met een bronzen medaille. Soufiane Bouchikhi kroont zich net zoals vorig jaar tot Belgische kampioen op de lange cross.