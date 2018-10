Kimeli krijgt profcontract van Sport Vlaanderen

Kimeli -van Olympic Essenbeek Halle - dankt het contract aan een prima zomerseizoen. Daarin verbeterde hij zowel op de 1500 als de 5000 meter zijn persoonlijk record. In augustus finishte de 24-jarige Kimeli op het EK in Berlijn 5de op de 5000 meter, maar nadien werd hij gediskwalificeerd omdat hij na 100 meter een meter te vroeg uit zijn baan was gekomen.