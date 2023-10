Vijf atleten domineerden de Cross Cup Veldlopen: onze regiogenoten Isaac Kimeli en Robin Hendrix, mar ook Guillaume Grimard, Nicolaï Saké en Marco Vanderpoorten. Kimeli, net terug van hoogtestage in Kenia en nog wat vermoeid, maakte meteen zijn favorietenrol waar. Met zijn overwinning onderstreept hij zijn ambities voor het Europees Kampioenschap Veldlopen van 10 december. Dat vindt plaats in Brussel. Kimeli pakte al twee keer zilver op het EK: in 2018 en in 2022.