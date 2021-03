Wie woont of werkt in Beersel, Halle, Gooik of Ternat kan nog tot en met 31 juli goedkoper een elektrische fiets bestellen. In navolging van de succesvolle groepsaankoop van e-fietsen in 2020 organiseren Klimaatpunt Pajotteland -Zennevallei en intercommunale Haviland een nieuwe groepsaankoop.